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21 сентября 12:11
автор: Виктор Шарафудинов

Болельщики признали нападающего «Ак Барса» Тихонова лучшим игроком дня в КХЛ

32-летний форвард забросил две шайбы в матче против «Сочи».

Официальный твиттер КХЛ сообщил о том, что болельщики признали Виктора Тихонова из «Ак Барса» лучшим игроком дня в КХЛ.

«Нападающий Виктор Тихонов сделал первый дубль за два с половиной года и, набрав 24% голосов болельщиков в ВК, стал игроком дня в КХЛ!» – сказано в сообщении.

20 сентября «Ак Барс» победил «Сочи» 5:3, а Тихонов стал автором двух первых голов казанской команды.

источник: КХЛ
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