Болельщики признали нападающего «Ак Барса» Тихонова лучшим игроком дня в КХЛ

Официальный твиттер КХЛ сообщил о том, что болельщики признали Виктора Тихонова из «Ак Барса» лучшим игроком дня в КХЛ.

«Нападающий Виктор Тихонов сделал первый дубль за два с половиной года и, набрав 24% голосов болельщиков в ВК, стал игроком дня в КХЛ!» – сказано в сообщении.

Нападающий Виктор Тихонов сделал первый дубль за 2.5 года и, набрав 24% голосов болельщиков в ВК, стал игроком дня в КХЛ! pic.twitter.com/HinCgagccq — КХЛ (@khl) September 21, 2020

20 сентября «Ак Барс» победил «Сочи» 5:3, а Тихонов стал автором двух первых голов казанской команды.