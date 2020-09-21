КХЛ назвала лучших хоккеистов третьей недели регулярного чемпионата

Ярослав Аскаров из СКА признан лучшим вратарем и, одновременно, лучшим новичком недели.

18-летний голкипер помог своей команде одержать две победы в трех матчах, отразив более 97% бросков по своим воротам, пропуская, в среднем, 0,74 гола за игру. 17 сентября во встрече со «Спартаком» Аскаров впервые в карьере сыграл «на ноль».

Лучшим защитником назван Юусо Хиетанен из московского «Динамо». Бело-голубые победили во всех трех матчах. Финский хоккеист отметился тремя результативными передачами и завершил неделю с показателем полезности +6.

Нападающий «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен стал лучшим в своем амплуа. Уфимский клуб выиграл два матча из трех, а форвард набрал 7 (3+4) очков, что является лучшим результатом недели.