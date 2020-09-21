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21 сентября 13:39
автор: Виктор Шарафудинов

Из-за коронавируса в понедельник в КХЛ состоится только один матч из трех запланированных

Встречи с участием «Локомотива» и «Йокерита» пришлось перенести.

Сегодня 21 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоится только один матч из трех запланированных. В 19:10 по московскому времени в Минске начнется встреча местного «Динамо» и новосибирской «Сибири».

Ранее из-за коронавируса КХЛ пришлось отменить матчи ЦСКА – «Йокерит» и «Куньлунь Ред Стар» – «Локомотив».

Еще 11 сентября хоккеисты «Йокерита» были отправлены на карантин по распоряжению властей Финляндии. Произошло это после того, как стало известно о случаях заражения в «Нефтехимике», который двумя днями ранее проиграл в гостях у клуба из Хельсинки со счетом 0:6. В такой ситуации лига была вынуждена перенести пять матчей с участием финского клуба.

20 сентября было объявлено о трех случаях инфекции в «Локомотиве». После этого ярославцы договорились с «Куньлунь Ред Стар» о переносе выездной встречи с 21-го на 22 сентября.

источник: «Советский спорт»
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