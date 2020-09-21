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21 сентября 18:37
автор: Юрий Нечаев

Определены даты перенесенных матчей «Йокерита» против «Ак Барса» и «Металлурга»

Команда отбыла карантин.

КХЛ определила даты двух перенесенных матчей регулярного чемпионата с участием «Йокерита».

Матч с «Ак Барсом» состоится 14 декабря в Казани, а с «Металлургом» - 30 января 2021 года в Хельсинки.

Напомним, 9 сентября «Йокерит» проводил матч регулярного чемпионата против «Нефтехимика» (6:0). После того, как в нижнекамском клубе были выявлены первично положительные результаты тестов на коронавирус, «Йокерит», в соответствии с предписанием финских властей, был вынужден сесть на двухнедельный карантин.

В настоящий момент с четырьмя набранными очками финская команда занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

источник: КХЛ
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