Определены даты перенесенных матчей «Йокерита» против «Ак Барса» и «Металлурга»

КХЛ определила даты двух перенесенных матчей регулярного чемпионата с участием «Йокерита».

Матч с «Ак Барсом» состоится 14 декабря в Казани, а с «Металлургом» - 30 января 2021 года в Хельсинки.

Напомним, 9 сентября «Йокерит» проводил матч регулярного чемпионата против «Нефтехимика» (6:0). После того, как в нижнекамском клубе были выявлены первично положительные результаты тестов на коронавирус, «Йокерит», в соответствии с предписанием финских властей, был вынужден сесть на двухнедельный карантин.