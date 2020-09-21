Определены даты перенесенных матчей «Йокерита» против «Ак Барса» и «Металлурга»

КХЛ определила даты двух перенесенных матчей регулярного чемпионата с участием «Йокерита».
Матч с «Ак Барсом» состоится 14 декабря в Казани, а с «Металлургом» - 30 января 2021 года в Хельсинки.
Матч №43 @jokerithc - @hcakbars состоится 14 декабря 2020 года в Казани— KHL Media (@khlmediateam) September 21, 2020
Матч №73 @jokerithc - @MetallurgMgn состоится 30 января 2021 годаhttps://t.co/mEn5bztIhA
Напомним, 9 сентября «Йокерит» проводил матч регулярного чемпионата против «Нефтехимика» (6:0). После того, как в нижнекамском клубе были выявлены первично положительные результаты тестов на коронавирус, «Йокерит», в соответствии с предписанием финских властей, был вынужден сесть на двухнедельный карантин.