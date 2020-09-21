Дубль Принса помог минскому «Динамо» дома победить «Сибирь» (видео)

В составе хозяев дублем отметился Шэйн Принс, забивший на 2-й и 24-й минутах. Также за минчан шайбы забросили Брэндон Козун (1), Бреннан Менелл (50) и Роб Клинкхаммер (59). Соперник ответил результативными бросками Ярослава Хабарова (24), Олега Ли (47), Юусо Пуустинена (55) и Степана Санникова (60).

Минский клуб набрал десять очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции. Новосибирцы идут восьмыми на Востоке (пять очков).

Оба коллектива проведут следующие матчи в гостях – «Динамо» сыграет против «Автомобилиста», а «Сибирь» встретится со СКА.

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«Динамо» (Минск) – «Сибирь» (Новосибирск) – 5:4 (2:0, 1:1, 2:3)

Голы: Козун (Спунер, Клинкхаммер), 00:15 – 1:0. Принс, 01:03 – 2:0. Хабаров (Тимашов, Комаров), 23:23 – 2:1. Принс, 23:52 – 3:1 (бул). Ли (Йокипакка, Меньшиков), 46:28 – 3:2. Менелл (Шарангович, Лодня), 49:17 – 4:2. Пуустинен (Руохомаа), 54:37 – 4:3 (бол). Клинкхаммер (Спунер, Козун), 58:53 – 5:3 (п.в). Санников (Тимашов, Первушин), 59:36 – 5:4.