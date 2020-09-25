ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 сентября 19:46
автор: Артур Гичунцев

«Автомобилист» проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ

Встреча прошла в Екатеринбурге.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Динамо» (Минск) завершился в пользу белорусского клуба – 4:3.

В составе победителей отличились Шейн Принс, Кирилл Воронин, а также Алексей Протас и Егор Шарангович. У россиян это сделали Алексей Макеев (дубль) и Станислав Бочаров.

Таким образом, хоккеисты «Динамо» выиграли четвертый матч кряду, а игроки «Автомобилиста» потерпели второе поражение подряд.

После этой встречи белорусская команда занимает третье место на «Западе», а клуб из Екатеринбурга – второе на «Востоке».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В Японии построили гигантского 18 метрового робота ГандамаФигуристка Елена Радионова завершила карьеруGoogle работает над новым логотипом для своего почтового сервиса GmailТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на ОлимпиадеКошкина разделась выходя из бассейна
«Автомобилист» проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ
Встреча прошла в Екатеринбурге.
25.09.2020 19:46
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Тебя посодють, а ты не воруй». За что Балахничеву дали три года?
Французский суд приговорил бывшего главу российской легкой атлетики к трем годам тюрьмы.
Пивцакин подписал пробный контракт со «Спартаком»
Ранее он выступал за ЦСКА.
25.09.2020 16:03
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Валерий Каменский: Звено Радулова может стать ключевым для «Далласа» в решающих матчах Кубка Стэнли
Олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил дальнейшие перспективы «Далласа» в финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй».
25.09.2020 09:30
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Вадим Шипачев: Недооценки не было, все знали, что «Сочи» здорово играет
Нападающий московского «Динамо» прокомментировал победу команды в выездном матче против «Сочи» (3:2).
25.09.2020 00:32
Хоккей
Владимир Крикунов: Хорошо, что счастливый бросок Чайковски позволил нам выиграть у «Сочи»
Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал победу команды в выездном матче против «Сочи» (3:2).
24.09.2020 23:54
Хоккей
Игорь Никитин: Поиграли с «Северсталью» в открытый хоккей
Главный тренер ЦСКА прокомментировал крупную победу команды в мате регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (5:0).
24.09.2020 23:41
Хоккей
«Нэшвилл» подписал двухлетний контракт с Трениным
Российский нападающий Яков Тренин заключил новое соглашение с «Нэшвиллом» сроком на два года.
24.09.2020 23:15
Хоккей
Московское «Динамо» на выезде обыграло «Сочи» (видео)
Хоккеисты московского «Динамо» обыграли «Сочи» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
24.09.2020 21:54
Хоккей
Дубль Шалунова помог ЦСКА разгромить «Северсталь»
Красно-синие догнали СКА во главе турнирной таблицы Западной конференции.
24.09.2020 21:42
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
«Амур» в овертайме обыграл «Торпедо»
Хабаровский клуб одержал вторую победу в сезоне.
24.09.2020 21:25
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика