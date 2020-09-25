«Автомобилист» проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Динамо» (Минск) завершился в пользу белорусского клуба – 4:3.

В составе победителей отличились Шейн Принс, Кирилл Воронин, а также Алексей Протас и Егор Шарангович. У россиян это сделали Алексей Макеев (дубль) и Станислав Бочаров.

Таким образом, хоккеисты «Динамо» выиграли четвертый матч кряду, а игроки «Автомобилиста» потерпели второе поражение подряд.

После этой встречи белорусская команда занимает третье место на «Западе», а клуб из Екатеринбурга – второе на «Востоке».