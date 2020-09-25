«Йокерит» одержал домашнюю победу над «Сибирью»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» - «Сибирь» завершился победой хозяев со счетом 5:2.

На точные броски Микко Лехтонена, Давида Скленички, Марко Анттила, Никласа Йенсена и Джона Нормана гости ответили шайбами Виктора Комарова и Микаэля Руохомяя.

Финский клуб набрал шестое очко в сезоне и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» - седьмая на Востоке (7 очков).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Сибирь» (Новосибирск) — 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)

Голы: Лехтонен, 20:33. Скленичка, 21:24 (мен.). Анттила, 33:41. Йенсен, 41:07. Норман, 59:39 — Комаров, 10:36. Руохомяя, 28:28.