ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 сентября 20:44
автор: Юрий Нечаев

«Йокерит» одержал домашнюю победу над «Сибирью»

Финский клуб выиграл первый матч после карантина.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» - «Сибирь» завершился победой хозяев со счетом 5:2.

На точные броски Микко Лехтонена, Давида Скленички, Марко Анттила, Никласа Йенсена и Джона Нормана гости ответили шайбами Виктора Комарова и Микаэля Руохомяя.

Финский клуб набрал шестое очко в сезоне и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» - седьмая на Востоке (7 очков).

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Сибирь» (Новосибирск) — 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)
Голы: Лехтонен, 20:33. Скленичка, 21:24 (мен.). Анттила, 33:41. Йенсен, 41:07. Норман, 59:39 — Комаров, 10:36. Руохомяя, 28:28.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Нехватка адекватности. Поражение «Ростова» стало зеркалом проблем российского футболаХабиб Нурмагомедов станет секундантом своего соотечественника Зубайры ТухуговаВ Японии построили гигантского 18 метрового робота ГандамаСамая сексуальная спортсменка мира разделась и взорвала СетьТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринКошкина разделась выходя из бассейна
Боб Хартли: «Авангард» с самого начала контролировал игру против «Куньлуня»
Китайский клуб по-прежнему не знает побед в текущем сезоне.
26.09.2020 01:48
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Девушка, взорвавшая сеть. Кто она для Юрия Палыча?
В инстаграме Юрия Семина обнаружилась опубликованной девушка с едва прикрытой грудью, небольшим количеством одежды и адреском.
КХЛ назвала даты двух перенесенных матчей с участием «Барыса»
В команде выявлено 19 случаев заражения коронавирусом.
26.09.2020 00:33
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Роман Ротенберг: СКА может гордиться своей игрой против «Ак Барса»
Питерский клуб потерпел второе поражение подряд.
25.09.2020 23:49
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Квартальнов - после победы над СКА: «Ак Барс» не показал того хоккея, который хотел
Питерский клуб потерпел второе поражение подряд.
25.09.2020 23:10
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
«Ак Барс» по буллитам переиграл СКА
Питерский клуб потерпел второе поражение подряд.
25.09.2020 22:08
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
«Авангард» на своем льду обыграл «Куньлунь»
Китайский клуб по-прежнему не знает побед в текущем сезоне.
25.09.2020 21:49
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
«Нефтехимик» обыграл «Локомотив» и одержал вторую победу подряд
Встреча прошла в Ярославле.
25.09.2020 21:49
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
«Йокерит» одержал домашнюю победу над «Сибирью»
Финский клуб выиграл первый матч после карантина.
25.09.2020 20:44
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
«Автомобилист» проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ
Встреча прошла в Екатеринбурге.
25.09.2020 19:46
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Пивцакин подписал пробный контракт со «Спартаком»
Ранее он выступал за ЦСКА.
25.09.2020 16:03
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика