ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 сентября 22:08
автор: Юрий Нечаев

«Ак Барс» по буллитам переиграл СКА

Питерский клуб потерпел второе поражение подряд.

«Ак Барс» в серии буллитов обыграл СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2 Б.

Казанцы по ходу матча вели 2:0 благодаря голам Микаэля Викстранда и Джастина Азеведо. Хозяева отыгрались в третьем периоде усилиями Ивана Морозова и Андрея Кузьменко. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов точнее оказались гости. Единственную попытку реализовал Александр Бурмистров.

Напомним, из-за вспышки коронавируса СКА не может рассчитывать на всех ведущих хоккеистов и проиграл второй матч подряд. 23 сентября питерцы уступили «Сибири» 1:4.

СКА с 14 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.

«Ак Барс», в свою очередь, одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпионате. Казанцы набрали 16 очков и вместе с «Авангардом» лидируют на Востоке.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«СКА» (Санкт-Петербург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б (0:0, 0:2, 2:0, 0:1)
Голы: Морозов, 53:12. Кузьменко, 59:39 — Викстранд, 28:01. Азеведо, 33:00 (бол.).
Победный буллит: Бурмистров

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Создание топового профиля в Instagram и начало его продвиженияОбъявлены европейские цены на кроссовер Opel MokkaДмитрий Гунько оставил пост главного тренера «Химок»Самая сексуальная спортсменка мира разделась и взорвала СетьТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринКошкина разделась выходя из бассейна
Боб Хартли: «Авангард» с самого начала контролировал игру против «Куньлуня»
Китайский клуб по-прежнему не знает побед в текущем сезоне.
26.09.2020 01:48
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Курс рубля обрушил трансферные перспективы «Локомотива»
История о том, как "Локомотив" решил подставить Манджукича с контрактом.
КХЛ назвала даты двух перенесенных матчей с участием «Барыса»
В команде выявлено 19 случаев заражения коронавирусом.
26.09.2020 00:33
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Роман Ротенберг: СКА может гордиться своей игрой против «Ак Барса»
Питерский клуб потерпел второе поражение подряд.
25.09.2020 23:49
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Квартальнов - после победы над СКА: «Ак Барс» не показал того хоккея, который хотел
Питерский клуб потерпел второе поражение подряд.
25.09.2020 23:10
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
«Ак Барс» по буллитам переиграл СКА
Питерский клуб потерпел второе поражение подряд.
25.09.2020 22:08
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
«Авангард» на своем льду обыграл «Куньлунь»
Китайский клуб по-прежнему не знает побед в текущем сезоне.
25.09.2020 21:49
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
«Нефтехимик» обыграл «Локомотив» и одержал вторую победу подряд
Встреча прошла в Ярославле.
25.09.2020 21:49
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
«Йокерит» одержал домашнюю победу над «Сибирью»
Финский клуб выиграл первый матч после карантина.
25.09.2020 20:44
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
«Автомобилист» проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ
Встреча прошла в Екатеринбурге.
25.09.2020 19:46
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Пивцакин подписал пробный контракт со «Спартаком»
Ранее он выступал за ЦСКА.
25.09.2020 16:03
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика