«Ак Барс» по буллитам переиграл СКА

«Ак Барс» в серии буллитов обыграл СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2 Б.

Казанцы по ходу матча вели 2:0 благодаря голам Микаэля Викстранда и Джастина Азеведо. Хозяева отыгрались в третьем периоде усилиями Ивана Морозова и Андрея Кузьменко. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов точнее оказались гости. Единственную попытку реализовал Александр Бурмистров.

Напомним, из-за вспышки коронавируса СКА не может рассчитывать на всех ведущих хоккеистов и проиграл второй матч подряд. 23 сентября питерцы уступили «Сибири» 1:4.

СКА с 14 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.

«Ак Барс», в свою очередь, одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпионате. Казанцы набрали 16 очков и вместе с «Авангардом» лидируют на Востоке.