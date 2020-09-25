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25 сентября 21:49
автор: Юрий Нечаев

«Нефтехимик» обыграл «Локомотив» и одержал вторую победу подряд

Встреча прошла в Ярославле.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» - «Нефтехимик» завершился победой гостей со счетом 3:2.

У победителей отличились Марат Хайруллин, Дэниэл Буцаев и Либор Гудачек. В составе хозяев голы на свой счет записали Артур Каюмов и Александр Дарьин.

Клуб из Нижнекамска набрал шесть очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» - шестой на Западе (8).

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Голы: Каюмов, 31:27 (бол.). Дарьин, 43:58 — Хайруллин, 15:19. Буцаев, 32:03. Гудачек, 39:40.

источник: «Советский спорт»
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