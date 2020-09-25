Квартальнов - после победы над СКА: «Ак Барс» не показал того хоккея, который хотел

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от победы над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Конечно, довольны двумя очками. Мы сегодня не показали того хоккея, который хотели. Нужно учиться и у соперника — мальчишки не щадя себя играли.

Недооценка? Не хочется об этом говорить. В хоккей все умеют играть. У них есть ребята из первой команды. Нам стоит подумать. Может, тоже молодежь выпускать.

Вообще, лицо команды — это лицо тренера. Значит, я что-то упустил, тренерский штаб недоработал», — цитирует Квартальнова пресс-служба казанского клуба.

Напомним, «Ак Барс» в серии буллитов обыграл СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2 Б.