Роман Ротенберг: СКА может гордиться своей игрой против «Ак Барса»

Первый вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В этой встрече функционер исполнял обязанности главного тренера.

«Мы можем только радоваться за наших игроков, гордиться, как мы сегодня играли. Конечно, мы стремились только к победе, мы на каждый матч выходим побеждать. Радует, что перебросали соперника, доминировали во многих отрезках. Не хватило хладнокровия, чтобы забить больше голов. Мы выполнили план на игру, играли дисциплинированно, это большой шаг вперед», - цитирует Ротенберга ТАСС.

Напомним, «Ак Барс» в серии буллитов обыграл СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2 Б.

Из-за вспышки коронавируса питерский клуб не может рассчитывать на ряд ведущих хоккеистов и главного тренера Валерия Брагина. СКА проиграл второй матч подряд. 23 сентября армейцы уступили «Сибири» 1:4.