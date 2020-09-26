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26 сентября 01:48
автор: Юрий Нечаев

Боб Хартли: «Авангард» с самого начала контролировал игру против «Куньлуня»

Китайский клуб по-прежнему не знает побед в текущем сезоне.

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился эмоциями после победы над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая победа. Мы с самого начала контролировали игру, все ребята старались, выкладывались. Нужно отдать должное противнику: многие их игроки не проходили полноценные сборы, были проблемы с доставкой легионеров, с коронавирусом. Поэтому, учитывая все эти факторы, нужно похвалить «Куньлунь».

Сегодня была особая игра, потому что Клим Костин дебютировал, Егор Чинахов забросил свою первую шайбу в лиге. Это важные моменты в карьере молодых игроков, поэтому вдвойне здорово, что мы сегодня победили», - цитирует специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, «Авангард» обыграл «Куньлунь» со счетом 3:1.

Победу хозяевам принесли броски Дениса Зернова, Егора Чинахова и Корбана Найта. Шайбу престижа на свой счет записал Люк Локхарт.

«Авангард» набрал 16 очков и возглавил таблицу Восточной конференции. «Куньлунь» - 12-й (три очка).

источник: КХЛ
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