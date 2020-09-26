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26 сентября 11:29
автор: Артур Гичунцев

Кучеров обошел Ковалева в списке лучших ассистентов в Кубке Стэнли среди российских хоккеистов

Последний выступал в Северной Америке с 1998 по 2013 год.

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров помог команде обыграть «Даллас» (5:4 ОТ) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли.

Нападающий отдал два голевых паса. Таким образом, он вышел на восьмое место в списке лучших ассистентов плей-офф НХЛ среди российских хоккеистов. На счету Кучерова 57 передач. Он опередил экс-игрока «Монреаля» Алексея Ковалева (56).

Добавим, что лучшим по этому показателю является бывший форвард «Детройта» Сергей Федоров, у которого 131 голевой пас.

источник: «Советский спорт»
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Кучеров обошел Ковалева в списке лучших ассистентов в Кубке Стэнли среди российских хоккеистов
Последний выступал в Северной Америке с 1998 по 2013 год.
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