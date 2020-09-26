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26 сентября 19:35

«Спартак» одержал победу над «Амуром», прервав серию из четырех поражений (видео)

Хоккеисты «Спартака» переиграли «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе хабаровской команды заброшенной шайбой отметился Томаш Зогорна (17-я минута), у красно-белых точными бросками отличились Максим Цыплаков (30), Сергей Широков (40) и Лукаш Радил (48).

После этой игры «Спартак» набрал семь очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Амур» с пятью очками занимает на Востоке 11-е место.

В следующем туре московский клуб на своем льду сыграет против московского «Динамо», а хабаровская команды дома встретится со СКА.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Спартак» - «Амур» - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Зогорна (Бутузов, Машин), 16:02 - 0:1. Цыплаков (Зубарев, Юньков), 29:42 - 1:1. Широков (Зубов, Федоров), 39:15 - 2:1. Радил (Юсе, Лехтеря), 47:46 - 3:1.

Вратари: Гудачек – Аликин.
Броски: 33 – 26.
Штраф: 19 – 27.

источник: «Советский спорт»
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