«Спартак» одержал победу над «Амуром», прервав серию из четырех поражений (видео)

В составе хабаровской команды заброшенной шайбой отметился Томаш Зогорна (17-я минута), у красно-белых точными бросками отличились Максим Цыплаков (30), Сергей Широков (40) и Лукаш Радил (48).

После этой игры «Спартак» набрал семь очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Амур» с пятью очками занимает на Востоке 11-е место.

В следующем туре московский клуб на своем льду сыграет против московского «Динамо», а хабаровская команды дома встретится со СКА.

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«Спартак» - «Амур» - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)