Виктор Козлов: После матча с «Витязем» больше седых волос стало

- Как говорится, хорошая игра для болельщиков и тяжелый матч для тренеров, больше седых волос стало. А так, ребята – молодцы, хочу отметить характер команды. Не сдавались, проходили через трудности. Очень доволен самоотдачей, желанием и страстью игроков, - цитирует Козлова официальный сайт уфимской команды.

Добавим, что после этой победы «Салават Юлаев» набрал 16 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче уфимская команды на своем льду сыграет против «Автомобилиста».