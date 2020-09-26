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26 сентября 20:05

Виктор Козлов: После матча с «Витязем» больше седых волос стало

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Салавата Юлаева» прокомментировал победу команды в домашнем матче регулярного чемпиона против «Витязя» (6:5).

- Как говорится, хорошая игра для болельщиков и тяжелый матч для тренеров, больше седых волос стало. А так, ребята – молодцы, хочу отметить характер команды. Не сдавались, проходили через трудности. Очень доволен самоотдачей, желанием и страстью игроков, - цитирует Козлова официальный сайт уфимской команды.

Добавим, что после этой победы «Салават Юлаев» набрал 16 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче уфимская команды на своем льду сыграет против «Автомобилиста».

источник: ХК «Салават Юлаев»
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Виктор Козлов: После матча с «Витязем» больше седых волос стало
Временно исполняющий обязанности главного тренера «Салавата Юлаева» прокомментировал победу команды в домашнем матче регулярного чемпиона против «Витязя» (6:5).
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