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27 сентября 07:01
автор: Юрий Нечаев

«Даллас» во втором овертайме обыграл «Тампу» и сократил отставание в серии (видео)

Встреча прошла в Эдмонтоне.

«Даллас» во втором овертайме обыграл «Тампу» в пятом матче серии финала плей-офф НХЛ со счетом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Кори Перри. Он же забил победный гол. Еще одну шайбу забросил Джо Павелски. Антон Худобин отразил 39 бросков по своим воротам из 41.

У проигравших отличились Ондржей Палат и Михаил Сергачев. Никита Кучеров отметился результативной передачей. Андрей Василевский из 33 бросков отразил 30.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Тампы». Следующий матч команды проведут 29 сентября (начало - 03:00 мск).

НХЛ
Восточная конференция
Финал

«Тампа» — «Даллас» — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Палат (Кучеров), 24:37. Сергачев, 43:38 — Перри, 17:52, 89:23. Павелски, 53:15.

Счет в серии — 3-2.

источник: «Советский спорт»
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