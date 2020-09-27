«Даллас» во втором овертайме обыграл «Тампу» и сократил отставание в серии (видео)

«Даллас» во втором овертайме обыграл «Тампу» в пятом матче серии финала плей-офф НХЛ со счетом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Кори Перри. Он же забил победный гол. Еще одну шайбу забросил Джо Павелски. Антон Худобин отразил 39 бросков по своим воротам из 41.

У проигравших отличились Ондржей Палат и Михаил Сергачев. Никита Кучеров отметился результативной передачей. Андрей Василевский из 33 бросков отразил 30.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Тампы». Следующий матч команды проведут 29 сентября (начало - 03:00 мск).

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