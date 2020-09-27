Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин вышел на третье место в истории НХЛ по количеству отраженных бросков в одном плей-офф.

Сегодня «Старз» во втором овертайме обыграли «Тампу» в пятом матче серии финала Кубка Стэнли со счетом 3:2. В этой игре Худобин отразил 39 бросков.

В текущем плей-офф россиянин совершил 717 сэйвов. По этому показателю Антон вышел на третье место в истории Лиги. Больше только у Тима Томаса (798 бросков в 2011 году) и Кирка Маклина (761 в 1994).

Добавим, что счет в серии стал 3-2 в пользу «Тампы». Следующий матч команды проведут 29 сентября (начало - 03:00 мск).