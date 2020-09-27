Тренер «Далласа»: Нас бы не было в финале без Худобина, как и «Тампы» - без Василевского

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс в очередной раз отметил игру российского вратаря команды Антона Худобина.

«Фантастика, просто фантастика. Скажу снова: нас бы здесь не было без Худобина, как и их здесь бы не было без Василевского. Вчера он подошел и дал понять, что хочет играть. Это лишний раз показывает, каким бойцом он является.

Меня раньше просили описать его стиль и все прочее. Но, слушайте, это не имеет никакого значения. Главное, что это боец, который делает все, чтобы остановить шайбу», — цитирует Боунесса русская версия официального сайта НХЛ.

Напомним, сегодня «Даллас» во втором овертайме обыграл «Тампу» в пятом матче серии финала Кубка Стэнли со счетом 3:2.

Худобин отразил 39 бросков по своим воротам из 41. В текущем плей-офф россиянин совершил 717 сэйвов. По этому показателю Антон вышел на третье место в истории НХЛ. Больше только у Тима Томаса (798 бросков в 2011 году) и Кирка Маклина (761 в 1994).