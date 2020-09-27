Сергачев - о поражении от «Далласа»: Тяжелый матч. Шансы были у обеих команд

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев поделился эмоциями после поражения от «Далласа» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Тяжелый был матч. У них были шансы, у нас были шансы. Когда мы вели в счете, то больше сконцентрировались на обороне. Но нам не удалось удержать лидерство. А овертайм закончился не в нашу пользу», - цитирует защитника NHL.ru.

Напомним, сегодня «Даллас» во втором овертайме обыграл «Тампу» со счетом 3:2. Одну из шайб в этом матче забросил Сергачев.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Тампы». Следующий матч команды проведут 29 сентября (начало - 03:00 мск).