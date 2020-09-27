Джон Купер: К сожалению, у «Далласа» появился шанс, и он его использовал

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал поражение от «Далласа» в пятом матче серии финала Кубка Стэнли (2:3 ОТ).

«Мы ожидали давления, оно случилось. К сожалению, у них появился шанс, и они его использовали. Пара проигранных единоборств в своей зоне стоили нам двух голов. Мы заслуживали победы. Впрочем, соперник наверняка скажет вам то же самое.

Восстановление сейчас — важнейшее, о чем нужно думать. Мы уже два месяца идем к цели, придерживаясь нашего плана, и верим, что он приведет нас к успеху», — приводит слова тренера сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Даллас» во втором овертайме обыграл «Тампу» со счетом 3:2.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Лайтнинг». Следующий матч команды проведут 29 сентября (начало - 03:00 мск).