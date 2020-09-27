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27 сентября 11:10
автор: Юрий Нечаев

Бывший голкипер «Сибири» Орехов погиб в ДТП

Спортсмену было 25 лет.

Голкипер «Динамо-Алтай» Вадим Орехов погиб в результате ДТП.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье, сообщает пресс-служба клуба.

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Дорогие друзья! В ХК «Динамо-Алтай» случилось большое горе: сегодня ночью в автокатастрофе погиб вратарь нашей команды Вадим Орехов. Уроженец Новосибирска, окончив местную хоккейную школу «Сибирь», свою профессиональную карьеры начал в «Сибирских Снайперах» далее играл за клубы «Сарматы» (Оренбург), ХК «Тамбов», «Горняк» (Рудный), ХК «Рязань», «Химик» (Новополоцк), «Металлург» (Жлобин). За «Динамо-Алтай» Вадим провёл четыре матча, при его игре команда одержала три победы, он отразил 89,58 процентов бросков в створ своих ворот, а его коэффициент непробиваемости составил 2,5 шайбы в среднем за матч. Он был молод, полон сил и планов на будущее, отличался хорошим чувством юмора… Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Вадима, любителям и профессионалам хоккея — всем, кому он был дорог. Память о нём навсегда останется с нами.

Публикация от Хоккейный клуб «Динамо-Алтай» (@hcdaofficial)

Орехов является воспитанником «Сибири», за которую в сезоне-2013/14 провел один матч в регулярном чемпионате КХЛ.

Также он играл за «Сибирские снайперы», «Сарматы», «Тамбов», «Горняк» из Рудного, «Рязань», новополоцкий «Химик», белорусский «Металлург» (Жлобин).

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