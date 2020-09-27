Бывший голкипер «Сибири» Орехов погиб в ДТП

Мармеладки с каннабисом помогали восстановиться хоккеистам во время Кубка Стэнли

Телекомпания ESPN провела анонимный опрос среди игроков Национальной хоккейной лиги, поинтересовавшись подробностями их жизни в изоляции внутри «городов-пузырей» в Торонто и Эдмонтоне во время «коронавирусного» розыгрыша Кубка Стэнли.