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27 сентября 11:50

Мармеладки с каннабисом помогали восстановиться хоккеистам во время Кубка Стэнли

Телекомпания ESPN провела анонимный опрос среди игроков Национальной хоккейной лиги, поинтересовавшись подробностями их жизни в изоляции внутри «городов-пузырей» в Торонто и Эдмонтоне во время «коронавирусного» розыгрыша Кубка Стэнли.

В опросе приняли участие около десятка спортсменов из Западной и Восточной конференций, которые признались, что в одном из баров Торонто каждый вечер собирались представители нескольких команд.

«В Торонто в отеле Hotel X был бар, где каждый вечер собирались игроки нескольких команд. Там было по полтора десятка парней из каждого клуба, который не играл на следующий день. Были и звезды, и игроки четвертых звеньев», - признался анонимный хоккеист. Что касается наркотиков, то предпочтение в «пузырях» отдавалось мармеладкам с каннабисом, сообщили игроки, отметив, что это не было стремлением кайфовать и ничего не делать весь день. Просто нужно было заснуть и восстановиться после матчей. Hotel X принимал «Бостон», «Тампу», «Вашингтон», «Филадельфию» и «Питтсбург».

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Мармеладки с каннабисом помогали восстановиться хоккеистам во время Кубка Стэнли
Телекомпания ESPN провела анонимный опрос среди игроков Национальной хоккейной лиги, поинтересовавшись подробностями их жизни в изоляции внутри «городов-пузырей» в Торонто и Эдмонтоне во время «коронавирусного» розыгрыша Кубка Стэнли.
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