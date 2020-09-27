Мармеладки с каннабисом помогали восстановиться хоккеистам во время Кубка Стэнли

В опросе приняли участие около десятка спортсменов из Западной и Восточной конференций, которые признались, что в одном из баров Торонто каждый вечер собирались представители нескольких команд.

«В Торонто в отеле Hotel X был бар, где каждый вечер собирались игроки нескольких команд. Там было по полтора десятка парней из каждого клуба, который не играл на следующий день. Были и звезды, и игроки четвертых звеньев», - признался анонимный хоккеист. Что касается наркотиков, то предпочтение в «пузырях» отдавалось мармеладкам с каннабисом, сообщили игроки, отметив, что это не было стремлением кайфовать и ничего не делать весь день. Просто нужно было заснуть и восстановиться после матчей. Hotel X принимал «Бостон», «Тампу», «Вашингтон», «Филадельфию» и «Питтсбург».