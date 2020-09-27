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27 сентября 13:21
автор: Юрий Нечаев

Нападающий «Салавата Юлаева» Амиров признан лучшим игроком субботы в КХЛ

Форвард помог своей команде обыграть «Витязь».

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров признан лучшим игроком субботы в КХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Витязя» (6:5) 18-летний форвард оформил дубль и сделал одну результативную передачу. В опросе болельщиков Амиров набрал 58% голосов.

Всего в текущем сезоне в активе нападающего 4 (2+2) очка.

источник: КХЛ
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