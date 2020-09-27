Нападающий «Салавата Юлаева» Амиров признан лучшим игроком субботы в КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров признан лучшим игроком субботы в КХЛ.

Первый дубль в КХЛ, 3 очка, 58% голосов болельщиков в ВК и всё это в 18 лет – поздравления Родиону Амирову, лучшему игроку дня в КХЛ! pic.twitter.com/y2hqTrHKEd — КХЛ (@khl) September 27, 2020

В матче регулярного чемпионата против «Витязя» (6:5) 18-летний форвард оформил дубль и сделал одну результативную передачу. В опросе болельщиков Амиров набрал 58% голосов.

Всего в текущем сезоне в активе нападающего 4 (2+2) очка.