Хедман – после поражения от «Далласа»: Сегодня был не день «Тампы»

Защитник «Тампы» Виктор Хедман поделился эмоциями после поражения от «Далласа» в пятом матче финала Кубка Стэнли.

«Они удачно сыграли на вбрасывании и забили. Гол Сергачева был крайне важен, но мы знали, что нужно играть 60 минут. Мы не ушли в мечты о празднованиях.

Конечно, не такого результата мы хотели. Но, в то же время, знали, что серия будет трудной. У нас были хорошие моменты, но сегодня был не наш день. В любом случае, с нетерпением ждем следующей встречи», – цитирует Хедмана пресс-служба НХЛ.

Напомним, сегодня «Даллас» во втором овертайме обыграл «Тампу» со счетом 3:2.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Лайтнинг». Следующий матч команды проведут 29 сентября (начало - 03:00 мск).