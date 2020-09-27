Минское «Динамо» одержало пятую победу подряд, обыграв по буллитам «Трактор»

«Трактор» на своей площадке уступил минскому «Динамо» по итогам серии буллитов – 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1).

По ходу первого периода гости из Белоруссии добились перевеса в две шайбы. Артем Демков открыл счет на 11-й минуте, а на 16-й отличился Роб Клинкхаммер.

Далее «Трактору» удалось отыграться. Ярослав Косов «размочил» счет на 33-й минуте, а на 57-й секунде третьего периода отличился Ник Бэйлен.

Основное время завершилось вничью 2:2, а в овертайме никому не удалось поразить ворота соперников.

Серию буллитов выиграли динамовцы, поскольку Демков оказался единственным, кому удалось реализовать свою попытку. Ворота минчан защищал чех Доминик Фурх. Ему удалось парировать три броска в послематчевой серии.