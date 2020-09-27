ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 сентября 17:42
автор: Виктор Шарафудинов

Минское «Динамо» одержало пятую победу подряд, обыграв по буллитам «Трактор»

Матч регулярного чемпионата КХЛ состоялся в Челябинске.

«Трактор» на своей площадке уступил минскому «Динамо» по итогам серии буллитов – 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1).

По ходу первого периода гости из Белоруссии добились перевеса в две шайбы. Артем Демков открыл счет на 11-й минуте, а на 16-й отличился Роб Клинкхаммер.

Далее «Трактору» удалось отыграться. Ярослав Косов «размочил» счет на 33-й минуте, а на 57-й секунде третьего периода отличился Ник Бэйлен.

Основное время завершилось вничью 2:2, а в овертайме никому не удалось поразить ворота соперников.

Серию буллитов выиграли динамовцы, поскольку Демков оказался единственным, кому удалось реализовать свою попытку. Ворота минчан защищал чех Доминик Фурх. Ему удалось парировать три броска в послематчевой серии.

Одержав пять побед подряд, «Динамо» с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

«Трактор» идет шестым на Востоке (10 очков после 10 игр). Челябинская команда проиграла в третий раз кряду.

29 сентября состоятся матчи «Сочи» – «Трактор» и «Северсталь» – «Динамо» (Минск).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) – «Динамо» (Минск) – 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Демков (Паре), 10:45 – 0:1. Клинкхаммер (Спунер), 15:25 – 0:2. Косов, 32:09 – 1:2. Бэйлен, 40:57 – 2:2.

Победный буллит: Демков.

Вратари: Вилл – Фурх

Броски по воротам: 28-22

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Суарес стал игроком «Атлетико»Александр Тарханов расстался с «Енисеем»Обрыв ремня ГРМ: устанавливаем причины и следствияС женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый островЖенщина в невидимом купальнике возмутила посетителей бассейнаМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на Олимпиаде
ЦСКА обыграл «Йокерит» в Хельсинки
Армейцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции.
27.09.2020 18:54
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Цифры отвечают Талалаеву
Андрей Талалаев запутался в цифрах. Болельщики ему ответили.
Минское «Динамо» одержало пятую победу подряд, обыграв по буллитам «Трактор»
Матч регулярного чемпионата КХЛ состоялся в Челябинске.
27.09.2020 17:42
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Хедман – после поражения от «Далласа»: Сегодня был не день «Тампы»
В Эдмонтоне продолжается финальная серия Кубка Стэнли.
27.09.2020 13:42
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Нападающий «Салавата Юлаева» Амиров признан лучшим игроком субботы в КХЛ
Форвард помог своей команде обыграть «Витязь».
27.09.2020 13:21
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Нападающий «Сибири» Торченюк дисквалифицирован на один матч (видео)
Также на хоккеиста наложен денежный штраф.
27.09.2020 12:42
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Защитник Пайгин подписал контракт с «Торпедо»
В 2015 году хоккеист был задрафтован «Эдмонтоном».
27.09.2020 12:30
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Мармеладки с каннабисом помогали восстановиться хоккеистам во время Кубка Стэнли
Телекомпания ESPN провела анонимный опрос среди игроков Национальной хоккейной лиги, поинтересовавшись подробностями их жизни в изоляции внутри «городов-пузырей» в Торонто и Эдмонтоне во время «коронавирусного» розыгрыша Кубка Стэнли.
27.09.2020 11:50
Хоккей
Бывший голкипер «Сибири» Орехов погиб в ДТП
Спортсмену было 25 лет.
27.09.2020 11:10
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Джон Купер: К сожалению, у «Далласа» появился шанс, и он его использовал
В Эдмонтоне продолжается финальная серия Кубка Стэнли.
27.09.2020 10:05
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Сергачев - о поражении от «Далласа»: Тяжелый матч. Шансы были у обеих команд
«Тампа» ведет в финальной серии 3-2.
27.09.2020 09:51
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика