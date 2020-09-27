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27 сентября 19:55
автор: Виктор Шарафудинов

«Северсталь» в овертайме обыграла «Ак Барс», прервав серию казанцев из семи побед

Матч состоялся в Череповце.

«Северсталь» на своей площадке обыграла лидера регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0). Победную шайбу хозяева забросили в овертайме.

На 36-й минуте счет открыл чешский нападающий хозяев Индржих Абдул. На 48-й «Ак Барс» отыгрался в меньшинстве благодаря голу Михаила Фесенко, но точный бросок Даниила Вовченко опять вывел «Северсталь» вперед.

Гости смогли перевести матч в овертайм. На 58-й минуте ворота хозяев поразил Артем Галимов.

Тем не менее «Северсталь» все равно набрала два очка. За 45 секунд до конца дополнительной пятиминутки Вовченко оформил дубль и принес своей команде победу.

«Северсталь» набрала 11 очков в восьми матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Ак Барс» с 17 очками после десяти встреч занимает находится на первом месте на Востоке. Ранее казанская команда одержала семь побед подряд и потерпела лишь одно поражение (0:4 дома от «Витязя» 4 сентября).

29 сентября «Ак Барс» сыграет на выезде с «Торпедо», а «Северсталь» примет минское «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Челябинск) – «Ак Барс» (Казань) – 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Абдул (Морозов, Виттасмяки), 35:42 – 1:0. Фисенко (Петров), 47:12 (в меньшинстве) – 1:1. Вовченко (Петунин, Провольнев), 51:35 – 2:1. Галимов (Яруллин, Петров), 57:28, – 2:2. Вовченко (Адамчук), 64:15 – 3:2.

Вратари: Подъяпольский – Рейдеборн

Броски по воротам: 23-32

источник: «Советский спорт»
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