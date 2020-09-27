«Северсталь» в овертайме обыграла «Ак Барс», прервав серию казанцев из семи побед

«Северсталь» на своей площадке обыграла лидера регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0). Победную шайбу хозяева забросили в овертайме.

На 36-й минуте счет открыл чешский нападающий хозяев Индржих Абдул. На 48-й «Ак Барс» отыгрался в меньшинстве благодаря голу Михаила Фесенко, но точный бросок Даниила Вовченко опять вывел «Северсталь» вперед.

Гости смогли перевести матч в овертайм. На 58-й минуте ворота хозяев поразил Артем Галимов.

Тем не менее «Северсталь» все равно набрала два очка. За 45 секунд до конца дополнительной пятиминутки Вовченко оформил дубль и принес своей команде победу.

«Северсталь» набрала 11 очков в восьми матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.