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27 сентября 20:00

Крэйг Вудкрофт: В серии булитов Фурх показал, что он невероятный

Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата с «Трактором» (3:2 Б).

- Команда была нацелена на победу, хотя нам повезло выйти из матча победителем. То, как мы начали, мне не очень понравилось: схлопотали два удаления вскоре после стартового вбрасывания. Позже мы реализовали несколько моментов в атаке - и счет стал 2:0. Второй период вышел трудным для нас. Игроки «Трактора» давили, а мы пытались справиться со всем этим. Третий период получился равным, как и овертайм, после чего в серии булитов наш вратарь Доминик Фурх показал, что он невероятный, - цитирует специалиста пресс-служба минского клуба.

Добавим, что, одержав пять побед подряд, «Динамо» с 14 очками вышло на второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче минская команда сыграет на выезде с «Северсталью».

источник: ХК «Динамо» (Минск)
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