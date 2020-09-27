Крэйг Вудкрофт: В серии булитов Фурх показал, что он невероятный

- Команда была нацелена на победу, хотя нам повезло выйти из матча победителем. То, как мы начали, мне не очень понравилось: схлопотали два удаления вскоре после стартового вбрасывания. Позже мы реализовали несколько моментов в атаке - и счет стал 2:0. Второй период вышел трудным для нас. Игроки «Трактора» давили, а мы пытались справиться со всем этим. Третий период получился равным, как и овертайм, после чего в серии булитов наш вратарь Доминик Фурх показал, что он невероятный, - цитирует специалиста пресс-служба минского клуба.

Добавим, что, одержав пять побед подряд, «Динамо» с 14 очками вышло на второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче минская команда сыграет на выезде с «Северсталью».