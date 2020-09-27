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27 сентября 20:49
автор: Виктор Шарафудинов

«Авангард» обыграл «Металлург» и стал лидером регулярного чемпионата КХЛ

Вратарь омского клуба Эмиль Гарипов отыграл «на ноль», отразив 34 броска соперников.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – «Металлург» завершился со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

На 34-й минуте канадский нападающий хозяев Корбан Найт отличился в большинстве.

На 39-й другой форвард «Авангарда» Сергей Шумаков не реализовал буллит. Впрочем, за 10 секунд до финальной сирены он направил шайбу в пустые ворота магнитогорской команды.

«Авангард» набрал 18 очков в 11 матчах и вышел в лидеры Восточной конференции и всего регулярного чемпионата.

«Металлург» занимает пятое место на Востоке с 12 очками после девяти встреч.

29 сентября «Авангард» примет «Йокерит», а «Металлург» должен сыграть на выезде с «Локомотивом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) – «Металлург» (Магнитогорск) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Найт (Секач, Толчинский), 33:27 (в большинстве), – 1:0. Шумаков (Емелин, Потапов), 59:51 (в пустые ворота), – 2:0.

Не реализованный буллит: Шумаков (А), 38:29.

Вратари: Гарипов – Кошечкин

Броски по воротам: 29-34

источник: «Советский спорт»
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