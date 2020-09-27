«Авангард» обыграл «Металлург» и стал лидером регулярного чемпионата КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – «Металлург» завершился со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

На 34-й минуте канадский нападающий хозяев Корбан Найт отличился в большинстве.

На 39-й другой форвард «Авангарда» Сергей Шумаков не реализовал буллит. Впрочем, за 10 секунд до финальной сирены он направил шайбу в пустые ворота магнитогорской команды.

«Авангард» набрал 18 очков в 11 матчах и вышел в лидеры Восточной конференции и всего регулярного чемпионата.

«Металлург» занимает пятое место на Востоке с 12 очками после девяти встреч.