Боб Хартли: Костин хочет учиться, а я люблю учить

- Я доволен им, но все равно еще очень рано оценивать его выступление. Сейчас он встраивается в систему, поскольку его предыдущая игра была в марте, и потом он провел лишь пару тренировок за океаном.

Конечно, он молодой игрок и, по большому счету, где-то на девять недель отстает от остальных, но мне нравятся его габариты, он хочет учиться, а я люблю учить. Поэтому есть желание, есть возможности, и пока я доволен тем, что я вижу, но нужно с ним еще поработать. Ему всего лишь требуется время, - приводит слова Хартли пресс-служба «Авангарда».

Напомним, что 22 сентября стало известно, что нападающий системы «Сент-Луиса» Клим Костин на правах аренды продолжит карьеру в «Авангарде». 21-летний форвард сыграл за «Блюз» в четырех матчах регулярного чемпионата, забив один гол, а за три сезона, проведенных в «Сан-Антонио Рэмпейдж» (АХЛ), на счету Костина 82 (29+53) очка в 181 встрече.