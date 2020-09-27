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27 сентября 23:00

Боб Хартли: Костин хочет учиться, а я люблю учить

Главный тренер «Авангарда» поделился мнением об игре нападающего Клима Костина, для которого встреча против «Металлурга» (2:0) стала второй в составе омской команды.

- Я доволен им, но все равно еще очень рано оценивать его выступление. Сейчас он встраивается в систему, поскольку его предыдущая игра была в марте, и потом он провел лишь пару тренировок за океаном.

Конечно, он молодой игрок и, по большому счету, где-то на девять недель отстает от остальных, но мне нравятся его габариты, он хочет учиться, а я люблю учить. Поэтому есть желание, есть возможности, и пока я доволен тем, что я вижу, но нужно с ним еще поработать. Ему всего лишь требуется время, - приводит слова Хартли пресс-служба «Авангарда».

Напомним, что 22 сентября стало известно, что нападающий системы «Сент-Луиса» Клим Костин на правах аренды продолжит карьеру в «Авангарде». 21-летний форвард сыграл за «Блюз» в четырех матчах регулярного чемпионата, забив один гол, а за три сезона, проведенных в «Сан-Антонио Рэмпейдж» (АХЛ), на счету Костина 82 (29+53) очка в 181 встрече.

источник: ХК «Авангард»
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