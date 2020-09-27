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27 сентября 23:12
автор: Виктор Шарафудинов

Андрей Разин: «Северсталь» не просто выиграла, а выдержала давление со стороны «Ак Барса»

В Череповце оборвалась серия казанской команды из семи побед.

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды над «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ (3:2 в овертайме).

«Играли с хорошей командой, у которое большие мастера и большие задачи, – цитирует Разина «РИА Новости». – Мы не просто выиграли, а выдержали давление со стороны соперника, выдержали всю силовую борьбу и забили хорошие голы.

С большинством пока беда, но пусть будет так с большинством, а результат останется. Отметил бы болельщиков. Хорошо поддерживали нас. Их было слышно, хотя и пускают их мало.

Конечно, поражения переживаются ребятами, но у нас игры через день. Мы разобрали ошибки, и лучше проигрывать 0:5, чем 1:2 и пропускать в концовке. Такие поражения хуже переживаются. 0:5 – тут все понятно, поехали дальше».

До поездки в Череповец «Ак Барс» одержал семь побед подряд.

«Северсталь» набрала 11 очков в восьми матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

29 сентября команда Разина примет минское «Динамо».

источник: «РИА Новости»
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