Андрей Разин: «Северсталь» не просто выиграла, а выдержала давление со стороны «Ак Барса»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды над «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ (3:2 в овертайме).

«Играли с хорошей командой, у которое большие мастера и большие задачи, – цитирует Разина «РИА Новости». – Мы не просто выиграли, а выдержали давление со стороны соперника, выдержали всю силовую борьбу и забили хорошие голы.

С большинством пока беда, но пусть будет так с большинством, а результат останется. Отметил бы болельщиков. Хорошо поддерживали нас. Их было слышно, хотя и пускают их мало.

Конечно, поражения переживаются ребятами, но у нас игры через день. Мы разобрали ошибки, и лучше проигрывать 0:5, чем 1:2 и пропускать в концовке. Такие поражения хуже переживаются. 0:5 – тут все понятно, поехали дальше».

До поездки в Череповец «Ак Барс» одержал семь побед подряд.