Дмитрий Квартальнов: Проиграли «Северстали» в движении, агрессии и борьбе

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал выездное поражение от «Северстали» (2:3 в овертайме).

«Поздравляю соперника с победой, – цитирует Квартальнова официальный сайт казанского клуба. – Мы сегодня заслужили очко, так скажу.

Доволен ли качеством игры? Нет. Получше, чем в прошлой игре. «Северсталь» на хорошем ходу, напрягала нас, мы проиграли в движении, агрессии, борьбе. Нам несвойственно это, но пока упускаем.

Тяжело идут шайбы? Согласен. Есть определенные проблемы, работаем над этим. Надо больше бросать, из себя доставать».

Команда Квартальнова с 17 очками после десяти встреч находится на втором месте в таблице Восточной конференции. Ранее казанцы одержали семь побед подряд и потерпели лишь одно поражение (0:4 дома от «Витязя» 4 сентября).