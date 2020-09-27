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27 сентября 23:24

Джон Купер: Стэмкос больше не сыграет в финальной серии с «Далласом»

Капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос больше не сыграет в финале Кубка Стэнли.

- Сразу внесу ясность, в серии он больше не сыграет. Надеюсь, что в следующий раз мы увидим его на льду во время вручения трофея. Мы пообщались этим утром, потому что в серии осталось максимум два матча. Он делал все возможное, чтобы вернуться. И он вернулся, но, к сожалению, не смог продолжить. Если честно, я не думал, что он вообще сыграет в этом плей-офф. Пожалуй, никто так не думал. Но он показал нам 167 секунд блестящего хоккея, забил важнейший гол и помог нам победить, написав прекрасную историю, - приводит слова тренера «Лайтнинг» Джона Купера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Стэмкос принял участие в третьем матче финальной серии с «Далласом», сыграв пять смен и проведя на льду 2 минуты 47 секунд, - «Тампа-Бэй» победила со счетом 5:2, а сам он забросил одну шайбу. Это был первый матч Стэмкоса с 25 февраля, когда форвард получил травму нижней части тела.

источник: NHL (НХЛ)
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Джон Купер: Стэмкос больше не сыграет в финальной серии с «Далласом»
Капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос больше не сыграет в финале Кубка Стэнли.
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