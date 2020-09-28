Баркли Гудроу: Завершить серию тяжело в любом раунде, но особенно в финале Кубка

- Завершить серию нелегко в любом раунде, но особенно, когда вы играете в финале Кубка. Когда твой ваш соперник прижат спиной к стене, очевидно, что ты получишь их лучшую версию и самый отчаянный отпор. Думаю, что сопротивление от первого раунда плей-офф и дальше становится все сложнее и сложнее. Мы знали, что это будет нелегко, но думаю, что у нас еще осталась еще одна передача, на которую мы сможет завтра переключиться и, надеюсь, добиться того, за чем сюда приехали, - приводит слова Гудроу официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после пяти матчей финала Кубка Стэнли счет в серии до четырех побед 3-2 в пользу «Лайтнинг». Шестая игра состоится 29 сентября и начнется в 3:00 по московскому времени.