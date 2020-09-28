Вячеслав Буцаев: Победа «Торпедо» была заслуженной

- Победа «Торпедо» была заслуженной. Соперник был более агрессивным, более мобильным и сильнее хотел этой победы. По нашей игре, за исключением начала матча, что-то выделить тяжело, - приводит слова Немировски пресс-служба «Торпедо».

Добавим, что после этого поражения «Нефтехимик» с шестью очками занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче регулярного чемпионата нижнекамская команда в гостях встретится с «Куньлунем».