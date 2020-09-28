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28 сентября 08:58
автор: Артур Гичунцев

Капитан «Тампы» Стэмокс пропустит оставшиеся матчи Кубка Стэнли

Канадец вернулся на лед после тяжелой травмы и отыграл один матч.

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер заявил, что нападающий «молний» Стивен Стэмокс пропустит оставшиеся матчи финальной серии Кубка Стэнли.

«Мы пообщались этим утром, потому что в серии осталось максимум два матча. Он делал все возможное, чтобы вернуться. И он вернулся, но, к сожалению, не смог продолжить.

Уверен, что обо всём будет рассказано по окончании серии. Если честно, я не думал, что он вообще сыграет в этом плей-офф. Пожалуй, никто так не думал. Но он показал нам 167 секунд блестящего хоккея, забил важнейший гол и помог нам победить, написав прекрасную историю.

Надеюсь, что мы сможем сохранить этот импульс. Его очень не хватает на льду, но в этой серии он участие больше не примет», – цитирует специалиста пресс-служба НХЛ.

«Тампа» ведет борьбу за трофей с «Даллас Старз». В данный момент счет в серии 3-2 в пользу «молний». Шестой матч состоится 29 сентября и стартует в 03.00 мск.

источник: NHL (НХЛ)
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Капитан «Тампы» Стэмокс пропустит оставшиеся матчи Кубка Стэнли
Канадец вернулся на лед после тяжелой травмы и отыграл один матч.
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