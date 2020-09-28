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28 сентября 12:21
автор: Виктор Шарафудинов

СКА включил в список травмированных 18 хоккеистов

Два предыдущих матча в регулярном чемпионате КХЛ петербургская команда провела полурезервным составом.

СКА поместил 18 хоккеистов основного состава в список травмированных.

Об этом сообщила пресс-служба КХЛ в опубликованном пресс-релизе.

В этом списке 18 оказались Виктор Антипин, Антон Белов, Лукас Бенгтссон, Антон Бурдасов, Линден Вей, Эмиль Галимов, Ярослав Дыбленко, Йоонас Кемппайнен, Евгений Кетов, Кирилл Марченко, Игорь Ожиганов, Александр Самонов, Василий Токранов, Динар Хафизуллин, Магнус Хелльберг, Антон Швец-Роговой, Богдан Якимов и Павел Колтыгин.

Напомним, что ранее СКА из-за вспышки коронавируса в команде был вынужден использовать игроков молодежной команды в двух предыдущих матчах регулярного чемпионата КХЛ, что привело к двум домашним поражения: 1:4 от «Сибири» и 2:3 от «Ак Барса» (по итогам серии буллитов).

30 сентября СКА должен сыграть с «Сибирью» на выезде.

источник: КХЛ
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СКА включил в список травмированных 18 хоккеистов
Два предыдущих матча в регулярном чемпионате КХЛ петербургская команда провела полурезервным составом.
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