КХЛ определила лучших игроков прошедшей недели

Официальный сайт КХЛ опубликовал список лучших игроков регулярного чемпионата на прошедшей неделе с 21 по 27 сентября.

Лучшим вратарем стал Владислав Подъяпольский («Северсталь»), одержавший победы в двух матчах недели, отразив 96,23% бросков и сыгравший «на ноль» в выездной игре против «Трактора» (1:0, 22 сентября).

Лучшим защитником признан Бреннан Менелл из минского «Динамо». Он помог команде одержать три победы, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Менелл не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+5).

Лучшим нападающим назван Никита Сошников («Салават Юлаев»). Его команда одержала две победы, а сам Сошников набрал 7 очков (2+5), что стало лучшим результатом в лиге на минувшей неделе.

Лучшим новичком был признан защитник Дмитрий Саморуков (ЦСКА), одержавший вместе с командой победы в обоих матчах недели и набравший 3 лчка (1+2) очка. 21-летний защитник московского клуба набирал очки в обоих матчах, не завершил ни один из них с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+5).