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28 сентября 18:04
автор: Владислав Корегин

Дубль Йокипакки принес «Сибири» волевую победу над «Автомобилистом»

Хоккеисты «Сибири» одержали домашнюю победу над «Автомобилистом» (6:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе новосибирцев дублем отметился Юрки Йокипакка, забивший на 23-й и 31-й минутах игры. По шайбе забросили Микаэль Руохомаа (27), Николай Тимашов (43), Данил Романцев (56) и Никита Шашков (59).

Екатеринбуржцы ответили результативными бросками Павла Куликова (14), Сергея Зборовского (24), Анатолия Голышева (40) и Павла Дацюка (46).

Таким образом, «Сибирь» одержала четвертую победу в сезоне, поднявшись с девятью очками на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» идет на четвертой строчке (14 очков).

В следующем матче новосибирцы сыграют дома со СКА, а его сегодняшний соперник отправится в гости к «Салавату Юлаеву». Обе встречи состоятся 30 сентября.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 6:4 (0:1, 3:2, 3:1)
Голы: Куликов (Мамкин, Геноуэй), 13:47 - 0:1. Йокипакка (Шаров), 22:16 - 1:1. Зборовский (Мэйсек, Холланд), 23:51 - 1:2. Руохомаа (О'Делл, Йокипакка бол.), 26:41 - 2:2. Йокипакка (Руохомаа бол.), 30:17 - 3:2. Голышев (Макеев, Белоусов бол.), 39:51 - 3:3. Тимашов, 42:25 - 4:3. Дацюк (Голышев), 46:01 - 4:4. Романцев, 55:26 - 5:4. Шашков, 58:41, 6:4.

источник: «Советский спорт»
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Дубль Йокипакки принес «Сибири» волевую победу над «Автомобилистом»
Хоккеисты «Сибири» одержали домашнюю победу над «Автомобилистом» (6:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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