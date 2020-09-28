Дубль Йокипакки принес «Сибири» волевую победу над «Автомобилистом»

В составе новосибирцев дублем отметился Юрки Йокипакка, забивший на 23-й и 31-й минутах игры. По шайбе забросили Микаэль Руохомаа (27), Николай Тимашов (43), Данил Романцев (56) и Никита Шашков (59).

Екатеринбуржцы ответили результативными бросками Павла Куликова (14), Сергея Зборовского (24), Анатолия Голышева (40) и Павла Дацюка (46).

Таким образом, «Сибирь» одержала четвертую победу в сезоне, поднявшись с девятью очками на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» идет на четвертой строчке (14 очков).

В следующем матче новосибирцы сыграют дома со СКА, а его сегодняшний соперник отправится в гости к «Салавату Юлаеву». Обе встречи состоятся 30 сентября.

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