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28 сентября 20:34
автор: Юрий Нечаев

Заварухин - после победы над «Автомобилистом»: Такие матчи нравятся зрителям, но не тренерам

Екатеринбуржцы потерпели третье поражение подряд.

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Автомобилистом» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сегодня было больше зрителей, они нам помогли. Хорошая реализациям моментов, хорошо сыграли в атаке. Такая игра нравится зрителям, но не тренерам. Будем исправлять недочеты в обороне. Голышев, признавшись, что на нем не было удаления, проявил себя профессионально. За это его спорт вознаградил его голом. Он поступил честно», - цитирует специалиста официальный сайт КХЛ.

Напомним, «Сибирь» обыграла «Автомобилист» со счетом 6:4.

Клуб из Новосибирска одержал четвертую победу в сезоне и поднялся с девятью очками на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Автомобилист» идет на четвертой строчке (14 очков).

В следующем матче новосибирцы сыграют дома со СКА, а его сегодняшний соперник отправится в гости к «Салавату Юлаеву». Обе встречи состоятся 30 сентября.

источник: КХЛ
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