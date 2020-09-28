Заварухин - после победы над «Автомобилистом»: Такие матчи нравятся зрителям, но не тренерам

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Автомобилистом» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сегодня было больше зрителей, они нам помогли. Хорошая реализациям моментов, хорошо сыграли в атаке. Такая игра нравится зрителям, но не тренерам. Будем исправлять недочеты в обороне. Голышев, признавшись, что на нем не было удаления, проявил себя профессионально. За это его спорт вознаградил его голом. Он поступил честно», - цитирует специалиста официальный сайт КХЛ.

Напомним, «Сибирь» обыграла «Автомобилист» со счетом 6:4.

Клуб из Новосибирска одержал четвертую победу в сезоне и поднялся с девятью очками на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Автомобилист» идет на четвертой строчке (14 очков).