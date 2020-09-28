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28 сентября 22:18
автор: Юрий Нечаев

«Спартак» в серии буллитов обыграл «Динамо»

Спартаковцы одержали вторую победу подряд.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» - «Динамо» (Москва) завершился со счетом 5:4 Б.

В начале третьего периода красно-белые выигрывали 4:1, но удержать преимущество не смогли. Основное время и овертайм завершились вничью 4:4, а в серии буллитов спартаковцы все же добились победы.

В составе хозяев отличились Сергей Широков, Лукаш Радил, Эмиль Юсе и Робин Ганзл. Динамовцы ответили точными бросками Вадима Шипачева, Дмитрия Яшкина, Андрея Миронова и Даниила Тарасова.

«Спартак» одержал четвертую победу в сезоне и с девятью очками поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Динамо» потерпело первое поражение после шести побед подряд. В активе бело-голубых 13 очков и четвертая позиция на Западе.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 5:4 Б (1:1, 2:0, 1:3, 0:0)
Голы: Широков, 12:39 (бол.). Радил, 23:36. Юсе, 26:31 (бол.). Ганзл, 41:09 — Шипачев, 5:30 (бол.). Яшкин, 45:56. Миронов, 49:56. Тарасов, 54:38 (бол.).
Победный буллит: Широков («Спартак»).

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