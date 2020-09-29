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29 сентября 06:30
автор: Владислав Корегин

«Тампа-Бэй» стала обладателем Кубка Стэнли-2020

Хоккеисты «Тампы-Бэй» в четвертый раз обыграли «Даллас» (2:0) в финальной серии Кубка Стэнли.

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Пойнт (13-я минута) и Блэйк Коулман (28). В первом голе поучаствовал Никита Кучеров, сделавший ассист. Всего на счету россиянина 15 минут 28 секунд на льду и четыре броска в створ ворот.

Михаил Сергачев отыграл 14 минут 16 секунд, завершив встречу с показателем полезности «+1». Нападающий Александр Волков провел на площадке 9 минут 34 секунды, но результативными действиями не отметился. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский оформил шатаут, отразив все 22 броска по своим воротам.

Что касается российских игроков в составе соперника, то вратарь Антон Худобин совершил 27 сейвов при 29 бросках. Александр Радулов отыграл 17 минут 19 секунда, один раз пробив по воротам – его показатель полезности «-1». Его партнер по атаке Денис Гурьянов в общей сложности находился на площадке 11 минут 38 секунд.

Отметим, что счет в серии стал 4-2 в пользу «Тампы». Тем самым «Лайтнинг» второй раз в своей истории становятся обладателями Кубка Стэнли. Впервые команда завоевала трофей в 2004 году.

«Даллас» уступил в финальной серии в четвертый раз.

НХЛ. Кубок Стэнли

Финал

Шестой матч

«Даллас» – «Тампа-Бэй» – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Пойнт (Кучеров, Хедман), 12:23 - 0:1. Коулман (Пакетт, Марун), 27:01 - 0:2.

Счет в серии: 2-4

источник: «Советский спорт»
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