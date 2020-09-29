«Тампа-Бэй» стала обладателем Кубка Стэнли-2020

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Пойнт (13-я минута) и Блэйк Коулман (28). В первом голе поучаствовал Никита Кучеров, сделавший ассист. Всего на счету россиянина 15 минут 28 секунд на льду и четыре броска в створ ворот.

Михаил Сергачев отыграл 14 минут 16 секунд, завершив встречу с показателем полезности «+1». Нападающий Александр Волков провел на площадке 9 минут 34 секунды, но результативными действиями не отметился. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский оформил шатаут, отразив все 22 броска по своим воротам.

Что касается российских игроков в составе соперника, то вратарь Антон Худобин совершил 27 сейвов при 29 бросках. Александр Радулов отыграл 17 минут 19 секунда, один раз пробив по воротам – его показатель полезности «-1». Его партнер по атаке Денис Гурьянов в общей сложности находился на площадке 11 минут 38 секунд.

Отметим, что счет в серии стал 4-2 в пользу «Тампы». Тем самым «Лайтнинг» второй раз в своей истории становятся обладателями Кубка Стэнли. Впервые команда завоевала трофей в 2004 году.

«Даллас» уступил в финальной серии в четвертый раз.