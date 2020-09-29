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29 сентября 07:35
автор: Владислав Корегин

Хедман стал обладателем приза самого ценного игрока плей-офф НХЛ сезона-2019/20

Шестая встреча финала проходила в Эдмонтоне.

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман признан самым ценным игроком плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20, став обладателем приза «Конн Смайт Трофи».

29-летний швед принял участие в 25 матчах своей команды в нынешнем розыгрыше плей-офф, набрав 22 (10+12) очка по системе «гол+пас».

Напомним, что «Тампа» в четвертый раз обыграла «Даллас» (2:0), финальный счет серии – 4-2 в их пользу. Тем самым «Лайтнинг» второй раз в своей истории становятся обладателями Кубка Стэнли. Впервые команда завоевала трофей в 2004 году.

источник: NHL (НХЛ)
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Хедман стал обладателем приза самого ценного игрока плей-офф НХЛ сезона-2019/20
Шестая встреча финала проходила в Эдмонтоне.
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