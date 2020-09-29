Кучеров занял первое место по набранным очкам в плей-офф НХЛ сезона-2019/2020

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ нынешнего сезона. 27-летний россиянин набрал 34 очка (7+27) по системе «гол+пас».

Отметим, что вторую строчку занял его партнер по команде – форвард Брэйден Пойнт – на его счету 33 очка (14+19). Тройку лучших замкнул защитник «Далласа» Миро Хейсканена с 26 очками (6+20).

Напомним, что в финальной серии Кубка Стэнли «Тампа» обыграла «Старз» со счетом 4-2. Тем самым «Лайтнинг» второй раз в своей истории становятся обладателями трофея. Впервые команда стала победителем финала в 2004 году.