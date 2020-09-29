ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 сентября 08:50
автор: Владислав Корегин

Кучеров занял первое место по набранным очкам в плей-офф НХЛ сезона-2019/2020

Его команда стала обладателем Кубка Стэнли.

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ нынешнего сезона. 27-летний россиянин набрал 34 очка (7+27) по системе «гол+пас».

Отметим, что вторую строчку занял его партнер по команде – форвард Брэйден Пойнт – на его счету 33 очка (14+19). Тройку лучших замкнул защитник «Далласа» Миро Хейсканена с 26 очками (6+20).

Напомним, что в финальной серии Кубка Стэнли «Тампа» обыграла «Старз» со счетом 4-2. Тем самым «Лайтнинг» второй раз в своей истории становятся обладателями трофея. Впервые команда стала победителем финала в 2004 году.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Infiniti представила образ нового дизайнерского языка: Infiniti QX60 Monograph (2021) концептуальный SUVВ авиакатастрофе под Харьковом погибли 22 человекаГенеральный директор Volvo Cars заявляет, что спрос сохраняется, несмотря на всплеск COVID-19МОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на ОлимпиадеС женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый островБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
«Тампа-Бэй» – «Даллас». Василевский признан третьей звездой встречи
Шестой матч проходил в Эдмонтоне.
29.09.2020 09:20
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Цифры отвечают Талалаеву
Андрей Талалаев запутался в цифрах. Болельщики ему ответили.
Виктор Хедман: «Тампа» чувствовала поддержку болельщиков, хоть их и не было рядом
Защитник «Тампы-Бэй» Виктор Хедман, ставший самым ценным игроком плей-офф НХЛ сезона-2019/20, поделился эмоциями после победы в финальной серии Кубка Стэнли.
29.09.2020 09:05
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Кучеров занял первое место по набранным очкам в плей-офф НХЛ сезона-2019/2020
Его команда стала обладателем Кубка Стэнли.
29.09.2020 08:50
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Хедман стал обладателем приза самого ценного игрока плей-офф НХЛ сезона-2019/20
Шестая встреча финала проходила в Эдмонтоне.
29.09.2020 07:35
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Тампа-Бэй» стала обладателем Кубка Стэнли-2020
Хоккеисты «Тампы-Бэй» в четвертый раз обыграли «Даллас» (2:0) в финальной серии Кубка Стэнли.
29.09.2020 06:30
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Спартак» в серии буллитов обыграл «Динамо»
Спартаковцы одержали вторую победу подряд.
28.09.2020 22:18
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
В НХЛ вновь не выявлено заболевших коронавирусом
«Тампа» и «Даллас» продолжают борьбу за Кубок Стэнли.
28.09.2020 21:26
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
КХЛ назначила дату перенесенного матча «Витязь» - «Йокерит»
Встреча должна была состояться 19 сентября.
28.09.2020 21:10
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Заварухин - после победы над «Автомобилистом»: Такие матчи нравятся зрителям, но не тренерам
Екатеринбуржцы потерпели третье поражение подряд.
28.09.2020 20:34
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Дубль Йокипакки принес «Сибири» волевую победу над «Автомобилистом»
Хоккеисты «Сибири» одержали домашнюю победу над «Автомобилистом» (6:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
28.09.2020 18:04
Хоккей
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика