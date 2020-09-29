«Тампа-Бэй» – «Даллас». Василевский признан третьей звездой встречи

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский стал третьей звездой шестого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Далласом» (2:0).

26-летний россиянин оформил шатаут, отразив все 22 броска по своим воротам. Тем самым, он стал вторым вратарем в истории лиги, кто смог отстоять «на ноль» в решающей встрече финала.

Первой звездой признан партнер Василевского по команде – защитник Виктор Хедман, отметившийся ассистом. Второй звездой стал еще один игрок «Лайтнинг» – форвард Брэйден Пойнт. На его счету победная шайба.

Напомним, что «Тампа» обыграла «Даллас» в финальной серии со счетом 4-2.