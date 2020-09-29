КХЛ отказалась от проведения Матча звезд в нынешнем сезоне

Официальный сайт КХЛ сообщает, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Континентальная хоккейная лига приняла решение отменить Неделю звезд хоккея, которую в январе в столице Латвии Риге.

На 16 января был запланирован матч лучших игроков Женской хоккейной лиги и Кубок вызова МХЛ. 23 и 24 января должен на «Арене Рига» должен был пройти звездный уик-энд КХЛ.

«Это очень тяжелое решение, – заявил президент лиги Алексей Морозов. – Впервые за 13 лет истории КХЛ болельщики не увидят шоу с участием лучших игроков, которое с 2016 года объединяет сразу три лиги. К сожалению, невозможно сейчас спрогнозировать, какой будет эпидемиологическая ситуация в январе 2021 года, а рисковать здоровьем хоккеистов и болельщиков мы не имеем права. КХЛ не рассматривала вариант проведения шоу без зрителей – в таком формате оно теряет всякий смысл. Именно болельщики и хоккеисты, которые приезжают на Неделю Звезд из разных стран – главные его участники, они создают непередаваемую атмосферу праздника. Уверен, что и вариант с частичным заполнением трибун в данной ситуации неприемлем. Только аншлаг делает это событие тем, чем оно всегда было – главным шоу сезона КХЛ. Поэтому Лига, совместно с принимающей стороной, приняла решение отменить Неделю звезд хоккея в Риге.

Мы обязательно реализуем все то, что задумали, покажем все, что хотели показать в январе будущего года. Поверьте, сделано было уже немало. Вместе встретимся в январе 2022 года».

19 января нынешнего года Матч звезд КХЛ прошел в Москве на арене московского «Динамо». В финале победила команда дивизиона Боброва.