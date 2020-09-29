«Салават Юлаев» заключил пробный контракт с вратарем Скрынником

Официальный сайт «Салавата Юлаева» сообщил о заключении пробного контракта с 29-летним вратарем Александром Скрынником, который начал сезон в клубе ВХЛ «Торос» из Нефтекамска.

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов заявил следующее:

«На данный момент у нас возникли проблемы с тем, что по медицинским показателям не смогут принять участия в следующих матчах несколько наших голкиперов. В связи с этим мы заключили пробный контракт с вратарём из нашей системы. Скрынник неплохо начал сезон, и я думаю, что для него это будет хорошая проверка в КХЛ».

Александр провел в ВХЛ 223 игры, одержав 109 побед, при 92% отраженных бросков и общем коэффициенте надежности 2,20. В сезоне-2017/18 Скрынник провел девять матчей в регулярном чемпионате КХЛ за «Куньлунь Ред Стар».