ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 сентября 19:42
автор: Виктор Шарафудинов

«Салават Юлаев» заключил пробный контракт с вратарем Скрынником

Голкиперы главной команды уфимского клуба находятся на карантине.

Официальный сайт «Салавата Юлаева» сообщил о заключении пробного контракта с 29-летним вратарем Александром Скрынником, который начал сезон в клубе ВХЛ «Торос» из Нефтекамска.

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов заявил следующее:

«На данный момент у нас возникли проблемы с тем, что по медицинским показателям не смогут принять участия в следующих матчах несколько наших голкиперов. В связи с этим мы заключили пробный контракт с вратарём из нашей системы. Скрынник неплохо начал сезон, и я думаю, что для него это будет хорошая проверка в КХЛ».

Александр провел в ВХЛ 223 игры, одержав 109 побед, при 92% отраженных бросков и общем коэффициенте надежности 2,20. В сезоне-2017/18 Скрынник провел девять матчей в регулярном чемпионате КХЛ за «Куньлунь Ред Стар».

источник: ХК «Салават Юлаев»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Число погибших в авиакатастрофе под Харьковом выросло до 25У «Зенита» появился новый тренер по физподготовкеАлександр Кержаков - новый главный тренер «Томи»Жена бывшего футболиста заплатила миллион евро за его убийствоТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
«Салават Юлаев» заключил пробный контракт с вратарем Скрынником
Голкиперы главной команды уфимского клуба находятся на карантине.
29.09.2020 19:42
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Цифры отвечают Талалаеву
Андрей Талалаев запутался в цифрах. Болельщики ему ответили.
КХЛ отказалась от проведения Матча звезд в нынешнем сезоне
В январе звездное шоу должна была принять Рига.
29.09.2020 18:50
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Рижскому «Динамо» засчитано техническое поражение в матче с ЦСКА
Матч регулярного чемпионата, запланированный на 29 сентября, не состоялся из-за того, что рижская команда находится на карантине.
29.09.2020 18:34
Хоккей
Владислав Третьяк: На сегодняшний день мы не думаем о приостановке чемпионата КХЛ
Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что руководство КХЛ не рассматривает вопрос приостановки регулярного чемпионата.
29.09.2020 15:24
Хоккей
Гендиректор «Салавата Юлаева»: Думаю, что на данный момент Василевский – лучший голкипер в мире
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов оценил игру голкипера «Тампы-Бэй» Андрея Василевского в плей-офф НХЛ сезона-2019/2020.
29.09.2020 11:20
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Антон Худобин: Мы не выиграли, но у команды есть невероятный характер
Вратарь «Далласа» Антон Худобин прокомментировал поражение своей команды от «Тампы-Бэй» в финале Кубка Стэнли.
29.09.2020 10:23
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Тампа-Бэй» – «Даллас». Василевский признан третьей звездой встречи
Шестой матч проходил в Эдмонтоне.
29.09.2020 09:20
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Виктор Хедман: «Тампа» чувствовала поддержку болельщиков, хоть их и не было рядом
Защитник «Тампы-Бэй» Виктор Хедман, ставший самым ценным игроком плей-офф НХЛ сезона-2019/20, поделился эмоциями после победы в финальной серии Кубка Стэнли.
29.09.2020 09:05
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Кучеров занял первое место по набранным очкам в плей-офф НХЛ сезона-2019/2020
Его команда стала обладателем Кубка Стэнли.
29.09.2020 08:50
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Хедман стал обладателем приза самого ценного игрока плей-офф НХЛ сезона-2019/20
Шестая встреча финала проходила в Эдмонтоне.
29.09.2020 07:35
Хоккей
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика