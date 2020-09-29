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29 сентября 21:10
автор: Виктор Шарафудинов

Минское «Динамо» обыграло «Северсталь», одержав шестую победу подряд

Белорусский клуб поднялся на второе место в таблице Западной конференции.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» – «Динамо» (Минск) завершился со счетом 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).

На третьей минуте счет открыл защитник гостей Владислав Колячонок. Второй гол динамовцы организовали за 37 секунд до второго перерыва стараниями Егора Шаранговича, которому ассистировал все тот же Количонок. На 44-й минуте минчане добились перевеса в три шайбы благодаря том, что Роб Клинкхаммер реализовал большинство.

На 54-й в формате пять на четыре Денис Вихарев «размочил» счет, но за 57 секунд до конца «Северсталь» пропустила в четвертый раз. Автором гола стал Кирилл Воронин.

«Динамо», одержав шестую победу подряд, поднялось на второе место в таблице Западной конференции. У минчан 16 очков после десяти игр.

«Северсталь» занимает пятое место, имея 11 очков после девяти встреч.

1 октября «Северсталь» примет «Йокерит», а минская команда 7 октября сыграет дома с «Сочи».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) – «Динамо» (Минск) – 1:4 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Колячонок (Козун, Клинкхаммер), 02:55 – 0:1. Шарангович (Колячонок, Принс), 39:23 – 0:2. Клинкхаммер (Спунер, Менелл), 43:35 (в большинстве) – 0:3. Вихарев (Яковлев, Адамчук), 53:10 (в большинстве) – 1:3. Воронин (Протас, Демков), 59:03 – 1:4.

Вратари: Подъяпольский - Фурх

Броски по воротам: 33-35

источник: «Советский спорт»
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