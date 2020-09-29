Минское «Динамо» обыграло «Северсталь», одержав шестую победу подряд

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» – «Динамо» (Минск) завершился со счетом 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).

На третьей минуте счет открыл защитник гостей Владислав Колячонок. Второй гол динамовцы организовали за 37 секунд до второго перерыва стараниями Егора Шаранговича, которому ассистировал все тот же Количонок. На 44-й минуте минчане добились перевеса в три шайбы благодаря том, что Роб Клинкхаммер реализовал большинство.

На 54-й в формате пять на четыре Денис Вихарев «размочил» счет, но за 57 секунд до конца «Северсталь» пропустила в четвертый раз. Автором гола стал Кирилл Воронин.

«Динамо», одержав шестую победу подряд, поднялось на второе место в таблице Западной конференции. У минчан 16 очков после десяти игр.

«Северсталь» занимает пятое место, имея 11 очков после девяти встреч.