«Нефтехимик» обыграл «Куньлунь»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» – «Нефтехимик» завершился с результатом 3:4 (0:2, 2:2, 1:0).

По ходу встречи гости из Нижнекамска выигрывали 3:0. На 52-й секунде счет открыл Алексей Волгин, на седьмой минуте отличился Марат Хайруллин, а на 25-й – Павел Порядин.

Тайлер Вонг забросил первую шайбу «Куньлуня» на 27-й, но на 29-й на это точным броском ответил форвард «Нефтехимика» Александр Кучерявенко.

Далее на 40-й Вонг оформил дубль, а Глеб Зыранов сократил отставание китайского клуба до минимума на 51-й, однако команда Алексея Королева не смогла перевести матч в овертайм.

«Нефтехимик», набрав восемь очков в десяти играх, занимает девятое место в таблице Восточной конференции.