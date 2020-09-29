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29 сентября 21:21
автор: Виктор Шарафудинов

«Нефтехимик» обыграл «Куньлунь»

Игра состоялась в подмосковных Мытищах.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» – «Нефтехимик» завершился с результатом 3:4 (0:2, 2:2, 1:0).

По ходу встречи гости из Нижнекамска выигрывали 3:0. На 52-й секунде счет открыл Алексей Волгин, на седьмой минуте отличился Марат Хайруллин, а на 25-й – Павел Порядин.

Тайлер Вонг забросил первую шайбу «Куньлуня» на 27-й, но на 29-й на это точным броском ответил форвард «Нефтехимика» Александр Кучерявенко.

Далее на 40-й Вонг оформил дубль, а Глеб Зыранов сократил отставание китайского клуба до минимума на 51-й, однако команда Алексея Королева не смогла перевести матч в овертайм.

«Нефтехимик», набрав восемь очков в десяти играх, занимает девятое место в таблице Восточной конференции.

«Куньлунь» занимает последнюю 12-ю строчку, имея лишь три очка после десяти игр.

3 октября «Нефтехимик» примет «Салават Юлаев», а «Куньлунь» 4 октября сыграет в гостях с московским «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)

Голы: Волгин (Хайруллин, Гудачек), 0:52 – 0:1. Хайруллин (Шиксатдаров, Гудачек), 06:36 – 0:2. Порядин (Осипов, Гудачек), 24:01 – 0:3. Вонг (Челиос), 26:25 – 1:3. Кучерявенко (Порядин, Семенов), 28:10 – 1:4. Вонг (Лефквист), 39:19 – 2:4. Зырянов (Шикин, Скворцов) – 50:51.

Вратари: Шикин – Иванников

источник: «Советский спорт»
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