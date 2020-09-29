Матыцин поздравил российских хоккеистов «Тампа-Бэй» с победой в Кубке Стэнли

- Финальная серия плей-офф НХЛ - это всегда захватывающее действо, драйв, эмоции, самоотверженная борьба. Здорово, что впервые в финале сыграли сразу семь российских хоккеистов. Заветный трофей взяли хоккеисты «Тампы», выигравшие у «Далласа», и я рад поздравить форвардов Никиту Кучерова и Александра Волкова, защитника Михаила Сергачева и вратаря Андрея Василевского с завоеванием Кубка Стэнли, - передает слова Матыцина ТАСС.

В ночь на вторник «Тампа-Бэй» стала победителем Кубка Стэнли, обыграв в шестом матче финальной серии «Даллас» со счетом 2:0 и одержав победу в финальной серии до четырех побед (4-2).