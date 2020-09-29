«Торпедо» дома одержало победу над «Ак Барсом»

«Торпедо» на своей площадке обыграло казанский «Ак Барс». Итоговый счет – 4:2 (1:0, 3:2, 0:0).

Михаил Варнаков вывел хозяев вперед на 14-й минуте, а на второй минуте второго периода Стефан Да Коста восстановил равновесие, реализовав большинство.

Далее «Торпедо» быстро добилось перевеса в две шайбы. На 23-й минуте отличился Сергей Гончарку, а на 26-й – Антон Шенфельд.

На 28-й Найджел Доус вновь сократил до минимума отставание «Ак Барса», однако на 39-й Семен Ручкин стал автором четвертого гола нижегородцев, а в третьем периоде заброшенных шайб не было.

1 октября «Ак Барс» сыграет на выезде с «Локомотивом», а «Торпедо» 2 октября примет «Сибирь».