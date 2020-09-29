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29 сентября 21:37
автор: Виктор Шарафудинов

«Торпедо» дома одержало победу над «Ак Барсом»

Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в Нижнем Новгороде.

«Торпедо» на своей площадке обыграло казанский «Ак Барс». Итоговый счет – 4:2 (1:0, 3:2, 0:0).

Михаил Варнаков вывел хозяев вперед на 14-й минуте, а на второй минуте второго периода Стефан Да Коста восстановил равновесие, реализовав большинство.

Далее «Торпедо» быстро добилось перевеса в две шайбы. На 23-й минуте отличился Сергей Гончарку, а на 26-й – Антон Шенфельд.

На 28-й Найджел Доус вновь сократил до минимума отставание «Ак Барса», однако на 39-й Семен Ручкин стал автором четвертого гола нижегородцев, а в третьем периоде заброшенных шайб не было.

1 октября «Ак Барс» сыграет на выезде с «Локомотивом», а «Торпедо» 2 октября примет «Сибирь».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Ак Барс» (Казань) - 4:2 (1:0, 3:2, 0:0)

Голы: Варнаов (Пайгин, Миле), 13:06 - 1:0. Да Коста (Кормье, Доус), 21:17 (в большинстве) - 1:1. Гончарук (Ручкин, Ильин), 22:58 - 2:1. Шенфельд (Клус), 25:30 - 3:1. Доус (Да Коста), 27:09 - 3:2. Ручкин (Дробкин, Перескоков), 38:42.

Вратари: Серебряков - Билялов

источник: «Советский спорт»
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